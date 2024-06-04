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  4. Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов 
Испания
04 июня 2024, 14:59 |
879
1

Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов 

Виктор заинтересовал «Арсенал» и «Милан»

04 июня 2024, 14:59 |
879
1
Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов 
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания AS, Цыганков заинтересовал ряд европейских клубов. В контракте игрока с «Жироной» прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Эту сумму готовы заплатить лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан», которые проявляют предметный интерес к украинскому хавбеку.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Серии A Жирона Милан
Дмитро Олійник Источник: AS
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Saar
Що Мілан, що Арсенал підійшли б йому. Дуже швидкі і техніні команди!
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