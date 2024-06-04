Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов
Виктор заинтересовал «Арсенал» и «Милан»
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
По информации авторитетного издания AS, Цыганков заинтересовал ряд европейских клубов. В контракте игрока с «Жироной» прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Эту сумму готовы заплатить лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан», которые проявляют предметный интерес к украинскому хавбеку.
Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.
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