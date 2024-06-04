Легендарные клубы АПЛ и Серии А хотят купить Цыганкова за €30 миллионов 

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания AS, Цыганков заинтересовал ряд европейских клубов. В контракте игрока с «Жироной» прописана клаусула в размере 30 миллионов евро. Эту сумму готовы заплатить лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан», которые проявляют предметный интерес к украинскому хавбеку.

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.