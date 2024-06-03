Чемпионат Европы03 июня 2024, 21:57 | Обновлено 03 июня 2024, 22:01
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Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Нюрнберге
03 июня 2024, 21:57 | Обновлено 03 июня 2024, 22:01
426
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3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
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