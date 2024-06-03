3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

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Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)