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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 21:57 | Обновлено 03 июня 2024, 22:01
426
0

Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Нюрнберге

03 июня 2024, 21:57 | Обновлено 03 июня 2024, 22:01
426
0
Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)
УАФ

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Германия – Украина. Видео голов и обзор (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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