Венеция в упорной борьбе выборола последнюю путевку в Серию А
«Венеция» спустя два года возвращается в элиту итальянского футбола
2 июня был сыгран второй матч финала плей-офф за путевку в Серию A.
«Кремонезе» и «Венеция» в первом матче разошлись нулевой ничьей, поэтому все должно было решаться в ответной встрече.
Хозяева считались фаворитами, поскольку поединок проходил при поддержке родных болельщиков и в чемпионате они заняли третье место, а соперник – четвертое.
Стартовый напор позволил «Венеции» открыть счет на 24-й минуте – забил Кристиан Гиткьяер. До конца матча гости не сумели восстановить статус-кво. «Венеция» спустя два года вернулась в сильнейший футбольный дивизион Италии.
Напрямую в элиту пробились «Комо» и «Парма».
Серия B. Финал плей-офф за путевку в Серию A
Второй матч. 2 июня.
Венеция – Кремонезе – 1:0
Гол: Гиткьяер (24)
FULL TIME | #VeneziaCremonese 1-0— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 2, 2024
Un sogno, una realtà
A dream, A reality
24’ Gytkjaer #FinalePlayoffSerieBKT #ArancioNeroVerde🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/PHL3kNPTgv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь сборной Украины поделился ожиданиями от игры против топ-сборной
Известный украинский тренер поделился мнением о финале Лиги чемпионов