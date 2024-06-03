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  4. Венеция в упорной борьбе выборола последнюю путевку в Серию А
Италия
03 июня 2024, 05:45 |
841
0

Венеция в упорной борьбе выборола последнюю путевку в Серию А

«Венеция» спустя два года возвращается в элиту итальянского футбола

03 июня 2024, 05:45 |
841
0
Венеция в упорной борьбе выборола последнюю путевку в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня был сыгран второй матч финала плей-офф за путевку в Серию A.

«Кремонезе» и «Венеция» в первом матче разошлись нулевой ничьей, поэтому все должно было решаться в ответной встрече.

Хозяева считались фаворитами, поскольку поединок проходил при поддержке родных болельщиков и в чемпионате они заняли третье место, а соперник – четвертое.

Стартовый напор позволил «Венеции» открыть счет на 24-й минуте – забил Кристиан Гиткьяер. До конца матча гости не сумели восстановить статус-кво. «Венеция» спустя два года вернулась в сильнейший футбольный дивизион Италии.

Напрямую в элиту пробились «Комо» и «Парма».

Серия B. Финал плей-офф за путевку в Серию A

Второй матч. 2 июня.

Венеция – Кремонезе – 1:0

Гол: Гиткьяер (24)

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Венеция Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A Серия B переходные матчи
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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