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Чемпионат Италии
Аталанта
02.06.2024 19:00 – FT 2 : 3
Фиорентина
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Италия
03 июня 2024, 04:30 |
120
0

Аталанта – Фиорентина – 2:3. Триумфатор ЛЕ против лузера ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура Серии А

03 июня 2024, 04:30 |
120
0
Аталанта – Фиорентина – 2:3. Триумфатор ЛЕ против лузера ЛК. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня в Италии состоялся перенесенный матч 29-го тура Серии А, в котором сошлись «Аталанта» и «Фиорентина».

Оба клуба провели хороший евросезон с разным исходом – «Аталанта» выиграла Лигу Европы, а «Фиорентина» проиграла в финале Лиги конференций.

В этом матче «фиалки» сумели забрать победу. Дубль оформил Андреа Белотти, ещё один гол на счету Нико Гонсалеса. За хозяев забили Адемола Лукман и Джорджио Скальвини.

Чемпионат Италии. 29-й тур. 2 июня

Аталанта – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 – Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Фиорентина).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Фиорентина).
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видео голов и обзор Аталанта Фиорентина чемпионат Италии по футболу Андреа Белотти Нико Гонсалес Адемола Лукман
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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