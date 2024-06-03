2 июня в Италии состоялся перенесенный матч 29-го тура Серии А, в котором сошлись «Аталанта» и «Фиорентина».

Оба клуба провели хороший евросезон с разным исходом – «Аталанта» выиграла Лигу Европы, а «Фиорентина» проиграла в финале Лиги конференций.

В этом матче «фиалки» сумели забрать победу. Дубль оформил Андреа Белотти, ещё один гол на счету Нико Гонсалеса. За хозяев забили Адемола Лукман и Джорджио Скальвини.

Чемпионат Италии. 29-й тур. 2 июня

Аталанта – Фиорентина – 2:3

Голы: Лукман, 12, Скальвини, 32 – Белотти, 6, 45+1, Гонсалес, 19

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