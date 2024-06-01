1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)