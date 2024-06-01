Лига чемпионов01 июня 2024, 22:09 | Обновлено 01 июня 2024, 22:22
1677
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Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24
01 июня 2024, 22:09 | Обновлено 01 июня 2024, 22:22
1677
0
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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