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Лига чемпионов
01 июня 2024, 22:09 | Обновлено 01 июня 2024, 22:22
1677
0

Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2023/24

01 июня 2024, 22:09 | Обновлено 01 июня 2024, 22:22
1677
0
Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

Боруссия Д – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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