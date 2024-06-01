Львовская областная федерация переизбрала руководителя

Как стало известно Sport.ua, 31 мая прошла отчетно-избирательная конференция Львовской ассоциации футбола.

Следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.

Первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем – Андрей Смольский.

В работе отчетно-избирательной конференции ЛАФ принял участие и выступил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.