Львовская областная федерация переизбрала руководителя
Александр Шевченко будет работать главой на общественных началах
Как стало известно Sport.ua, 31 мая прошла отчетно-избирательная конференция Львовской ассоциации футбола.
Следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.
Первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем – Андрей Смольский.
В работе отчетно-избирательной конференции ЛАФ принял участие и выступил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
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