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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 05:55 | Обновлено 01 июня 2024, 06:15
535
1

Львовская областная федерация переизбрала руководителя

Александр Шевченко будет работать главой на общественных началах

01 июня 2024, 05:55 | Обновлено 01 июня 2024, 06:15
535
1
Львовская областная федерация переизбрала руководителя
Facebook. Александр Шевченко

Как стало известно Sport.ua, 31 мая прошла отчетно-избирательная конференция Львовской ассоциации футбола.

Следующие пять лет областным футбольным хозяйством продолжит руководить Александр Шевченко, однако теперь уже на общественных началах, ведь 25 января 2024 года он был избран вице-президентом УАФ.

Первыми заместителями Шевченко стали Ростислав Заремба и Степан Понайда, а заместителем – Андрей Смольский.

В работе отчетно-избирательной конференции ЛАФ принял участие и выступил генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

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Украинская ассоциация футбола Александр Шевченко (футбол) Федерация футбола Львовской области инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Людмила Павловська
Все на одні людині, ну  нема кого вибрать, віддати жолоб так не хочеться.
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