Лига конференций29 мая 2024, 22:17 | Обновлено 29 мая 2024, 22:18
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Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального поединка Лиги конференций
29 мая 2024, 22:17 | Обновлено 29 мая 2024, 22:18
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29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играют «Олимпиакос» и «Фиорентина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды проводят поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».
Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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