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Лига конференций
29 мая 2024, 22:17 | Обновлено 29 мая 2024, 22:18
161
0

Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги конференций

29 мая 2024, 22:17 | Обновлено 29 мая 2024, 22:18
161
0
Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УЕФА

​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играют «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды проводят поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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