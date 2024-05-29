​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играют «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды проводят поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

Олимпиакос – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)