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  4. ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 06:40 | Обновлено 29 мая 2024, 06:48
424
0

ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины

Церемония прошла на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге

29 мая 2024, 06:40 | Обновлено 29 мая 2024, 06:48
424
0
ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
ФК Кривбасс

После завершения матча 30 тура УПЛ Кривбасс – Минай на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды бронзовыми наградами.

У болельщиков была возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы, сделать памятные селфи.

Клуб поблагодарил всех, кто причастен к этому историческому успеху. Комментарии дали президент Кривбасса Константин Караманиц, главный тренер Юрий Вернидуб, вице-президент Артем Гагарин, капитан красно-белых Дмитрий Хомченовский.

Смотрите наиболее эмоциональные моменты награждения в видеосюжете медиа-службы клуба.

ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины

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Кривбасс Кривой Рог награждение чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Константин Караманиц Юрий Вернидуб Артем Гагарин Дмитрий Хомченовский
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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