ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
Церемония прошла на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге
После завершения матча 30 тура УПЛ Кривбасс – Минай на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды бронзовыми наградами.
У болельщиков была возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы, сделать памятные селфи.
Клуб поблагодарил всех, кто причастен к этому историческому успеху. Комментарии дали президент Кривбасса Константин Караманиц, главный тренер Юрий Вернидуб, вице-президент Артем Гагарин, капитан красно-белых Дмитрий Хомченовский.
Смотрите наиболее эмоциональные моменты награждения в видеосюжете медиа-службы клуба.
ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
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