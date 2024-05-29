После завершения матча 30 тура УПЛ Кривбасс – Минай на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды бронзовыми наградами.

У болельщиков была возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы, сделать памятные селфи.

Клуб поблагодарил всех, кто причастен к этому историческому успеху. Комментарии дали президент Кривбасса Константин Караманиц, главный тренер Юрий Вернидуб, вице-президент Артем Гагарин, капитан красно-белых Дмитрий Хомченовский.

Смотрите наиболее эмоциональные моменты награждения в видеосюжете медиа-службы клуба.

ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины