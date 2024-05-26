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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 14:55 | Обновлено 26 мая 2024, 15:10
1119
7

Полесье подписало 3 игрока клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов

К составу житомирян присоединятся Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко и Даниил Бескоровайный

26 мая 2024, 14:55 | Обновлено 26 мая 2024, 15:10
1119
7
Полесье подписало 3 игрока клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье», сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.

Как сказал сам Буткевич, трансферы Гуцуляка и Бескоровайного будут стоить клубу по 600 тысяч евро каждый. Бабенко присоединится к «стае» на правах свободного агента.

В этом сезоне УПЛ Алексей Гуцуляк провел 25 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллионов евро.

31-летний Руслан Бабенко также отыграл 25 поединков, но на его счету лишь 1 гол. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.

Даниил Бескоровайный, которого оценивают в 800 тысяч евро, принял участие в 23 встречах в чемпионате Украины 2023/24. Защитнику удалось трижды поразить ворота соперников.

Ранее стало известно, что «Полесье» возглавит главный тренер «Днепра-1» U-19 Имад Ашур.

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Даниил Бескоровайный Алексей Гуцуляк Руслан Бабенко Полесье Житомир Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ финансы Владимир Зверов Геннадий Буткевич свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 7
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Андрей⚒️
Кривбасс вообще нормальный? Отпускать своего лучшего игрока за 600к после такого сезона?
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serhiy
Ого !
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0
OtsoCity
У суркисів 600 тис не знайшлось на Гуцуляка
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-1
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