Не Пихаленок. Лидер Днепра-1 хочет продолжить карьеру за границей

Украинский полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев может покинуть клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, 26-летний футболист и его представители предпочитают продолжение карьеры в клубе одного из зарубежных чемпионатов.

В этом сезоне Богдан Леднев провел 28 матчей за «Днепр-1», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, в 2022 году Богдан Леднев уже играл за рубежом в составе венгерского «Фехервара». В состав «Днепра-1» игрок присоединился перед началом сезона 2023/24.