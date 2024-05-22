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  4. Не Пихаленок. Лидер Днепра-1 хочет продолжить карьеру за границей
Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 12:11 |
953
0

Не Пихаленок. Лидер Днепра-1 хочет продолжить карьеру за границей

Богдан Леднев уже имеет опыт выступлений за пределами Украины

22 мая 2024, 12:11 |
953
0
Не Пихаленок. Лидер Днепра-1 хочет продолжить карьеру за границей
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Украинский полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев может покинуть клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, 26-летний футболист и его представители предпочитают продолжение карьеры в клубе одного из зарубежных чемпионатов.

В этом сезоне Богдан Леднев провел 28 матчей за «Днепр-1», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Напомним, в 2022 году Богдан Леднев уже играл за рубежом в составе венгерского «Фехервара». В состав «Днепра-1» игрок присоединился перед началом сезона 2023/24.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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