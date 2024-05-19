Валенсия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Ла Лига. 37-й тур. 19 мая

Валенсия – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Савио, 33



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