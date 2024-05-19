Испания19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 20:53
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Валенсия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзрр матча 37-го тура Ла Лиги 2023/24
19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 20:53
689
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19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.
Ла Лига. 37-й тур. 19 мая
Валенсия – Жирона – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Савио, 33
(новость обновляется)
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