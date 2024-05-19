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Испания
19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 20:53
689
0

Валенсия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзрр матча 37-го тура Ла Лиги 2023/24

19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 20:53
689
0
Валенсия – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Ла Лига. 37-й тур. 19 мая

Валенсия – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Савио, 33

(новость обновляется)

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Жирона Валенсия видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Роман Яремчук Савио Морейра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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