Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч между Днепром-1 и Шахтером прерван во второй раз. Ничья после 75 минут
Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 18:55 | Обновлено 19 мая 2024, 19:05
348
1

Матч между Днепром-1 и Шахтером прерван во второй раз. Ничья после 75 минут

Хозяев поля вперед вывел Александр Филиппов, а счет сравнял Марлон Гомес

19 мая 2024, 18:55 | Обновлено 19 мая 2024, 19:05
348
1
Матч между Днепром-1 и Шахтером прерван во второй раз. Ничья после 75 минут
УПЛ

19 мая проходит матч 29-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе «Днепр-Арена».

Матч прерван во второй раз из-за воздушной тревоги. На табло – ничья 1:1 после 75 минут игры.

На 10-й минуте хозяев поля вперед вывел Александр Филиппов, а на 44-й счет сравнял Марлон Гомес.

По теме:
Ворскла наконец-то победила. Полтавчане дома одолели столичных пивоваров
В новом сезоне у Карпат могут быть новые генеральный и спортивный директора
Чудесное спасение харьковчан. Металлист 1925 и Полесье поделили очки
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер воздушная тревога прерванные матчи Александр Филиппов Марлон Гомес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Бокс | 19 мая 2024, 14:06 10
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри

Чемпион мира в легком весе уверен, что Тайсон выиграл бой

Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Бокс | 19 мая 2024, 07:20 5
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри

Александр победил британца по итогам 12 раундов и стал абсолютным чемпионом мира

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.05.2024, 19:01
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
Бокс | 19.05.2024, 04:22
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Бокс | 19.05.2024, 02:38
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Хай розходяться. Влітку дограють.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
19.05.2024, 02:27 7
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 17
Футбол
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
19.05.2024, 03:43 27
Бокс
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 8
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 11
Футбол
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем