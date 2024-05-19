Матч между Днепром-1 и Шахтером прерван во второй раз. Ничья после 75 минут

19 мая проходит матч 29-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

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Команды встречаются на стадионе «Днепр-Арена».

Матч прерван во второй раз из-за воздушной тревоги. На табло – ничья 1:1 после 75 минут игры.

На 10-й минуте хозяев поля вперед вывел Александр Филиппов, а на 44-й счет сравнял Марлон Гомес.