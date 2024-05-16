Совет ФИФА принял важные решение по проведению нескольких турниров

Совет ФИФА принял ряд важных решений по проведению клубных женских чемпионатов мира, первенства мира по футзалу 2025 года среди женщин и еще нескольких турниров.

В канун 74-го Конгресса ФИФА в Бангкоке (Таиланд) состоялось заседание Совета ФИФА. По сообщению официального сайта Международной федерации футбола, было принято несколько важных решений.