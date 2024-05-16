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Чемпионат мира
16 мая 2024, 21:57 |
489
0

Совет ФИФА принял важные решение по проведению нескольких турниров

Речь идет о женских чемпионатах мира и юношеских соревнованиях

16 мая 2024, 21:57 |
489
0
Совет ФИФА принял важные решение по проведению нескольких турниров
FIFA

Совет ФИФА принял ряд важных решений по проведению клубных женских чемпионатов мира, первенства мира по футзалу 2025 года среди женщин и еще нескольких турниров.

В канун 74-го Конгресса ФИФА в Бангкоке (Таиланд) состоялось заседание Совета ФИФА. По сообщению официального сайта Международной федерации футбола, было принято несколько важных решений.

  • Утвержден Международный календарь матчей.
  • Первый клубный чемпионат мира среди женщин состоится в январе-феврале 2026, участие в нем примут 16 команд. В дальнейшем мировое первенство будет проводиться четыре года.
  • На проведение ЧМ-2027 среди женщин будут официально претендовать две заявки: Бельгии, Нидерландов и Германии (общая) и Бразилии. Они будут представлены 74-му Конгрессу ФИФА для окончательного решения.
  • ЧМ-2025 по футзалу среди женщин состоится на Филиппинах.
  • Утверждено распределение мест между мировыми футбольными конфедерациями на чемпионаты мира среди девушек WU-17 (АФК – 4; КАФ – 5; КОНКАКАФ – 4; КОНМЕБОЛ – 4; ОФК – 2; УЕФА – 5).
  • Утверждено распределение мест между мировыми футбольными конфедерациями на чемпионаты мира среди юношей U-17 (АФК – 9; КАФ – 10; КОНКАКАФ – 8; КОНМЕБОЛ – 7; ОФК – 3; УЕФА – 11).
  • Катар будет принимать Арабский кубок ФИФА 2025, 2029 и 2033 годов на принципах свободного приглашения, то есть соревнования не будут включены в Международный календарь матчей.
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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