Испания14 мая 2024, 23:05 |
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Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги
14 мая 2024, 23:05 |
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Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Вильярреал».
Игра проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонского клуба сегодня играют украинцы Артём Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.
Жирона – Вильярреал – 0:0
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