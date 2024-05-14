Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
14 мая 2024, 23:05 |
785
0

Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги

14 мая 2024, 23:05 |
785
0
Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Вильярреал».

Игра проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба сегодня играют украинцы Артём Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:0

По теме:
Реал – Алавес – 5:0. Дубль Винисиуса и 10 сейвов Куртуа. Видео голов, обзор
Тоттенхэм – Ман Сити – 0:2. Фейл Сона, неудержимый Холанд. Видео голов
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Жирона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14 мая 2024, 07:27 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Футбол | 14 мая 2024, 07:30 2
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?

10–13 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании 2023/24

Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 07:37
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Футбол | 14.05.2024, 23:59
Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Дубль Холанда. Ман Сити одолел Тоттенхэм и обошел Арсенал в таблице АПЛ
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Футбол | 14.05.2024, 19:12
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 3
Футбол
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 4
Бокс
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
14.05.2024, 01:50 49
Теннис
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем