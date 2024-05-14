Жирона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Жирона» и «Вильярреал».

Игра проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».

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В стартовом составе каталонского клуба сегодня играют украинцы Артём Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:0