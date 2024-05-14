Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 мая проходит матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (матч продолжается)

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