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Англия
14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 14 мая 2024, 22:44
177
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ 2023/24

14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 14 мая 2024, 22:44
177
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая проходит матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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