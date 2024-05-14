Англия14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 14 мая 2024, 22:44
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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ 2023/24
14 мая 2024, 22:40 | Обновлено 14 мая 2024, 22:44
177
0
14 мая проходит матч перенесенного 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 14 мая
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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