Реал Мадрид – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги
Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал Мадрид» и «Алавес».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищает Тибо Куртуа.
Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.
Реал Мадрид – Алавес – 1:0
Голы: Беллингем, 10
ГОЛ! Беллингем, 10 мин, 1:0
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