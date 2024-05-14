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Испания
14 мая 2024, 22:33 | Обновлено 14 мая 2024, 22:51
396
0

Реал Мадрид – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 36-го тура Ла Лиги

14 мая 2024, 22:33 | Обновлено 14 мая 2024, 22:51
396
0
Реал Мадрид – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищает Тибо Куртуа.

Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.

Реал Мадрид – Алавес – 1:0
Голы: Беллингем, 10

ГОЛ! Беллингем, 10 мин, 1:0

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Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес видео голов и обзор Джуд Беллингем
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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