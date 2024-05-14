Реал Мадрид – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 14 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищает Тибо Куртуа.

Ла Лига. 36-й тур. 14 мая.

Реал Мадрид – Алавес – 1:0

Голы: Беллингем, 10



ГОЛ! Беллингем, 10 мин, 1:0