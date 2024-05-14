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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 14:19 | Обновлено 14 мая 2024, 14:20
127
0

Александр ЯЦЫК: «Опечалились, что не выиграли у Вереса»

Полузащитник «Зари» прокомментировал ничью с «Вересом»

14 мая 2024, 14:19 | Обновлено 14 мая 2024, 14:20
127
0
Александр ЯЦЫК: «Опечалились, что не выиграли у Вереса»
ФК Заря. Александр Яцык

Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

– Саша, на 10-й минуте ты обыграл половину команды соперника, прежде чем открыть счет?

– Не половину команды, а только двух соперников. После чего покатил мяч в дальний угол ворот.

– Не подумали ли вы, что победа достанется вам легко?

– Нет. Во втором тайме мы также начали уверенно, имели моменты у ворот соперника и могли их реализовать. Если бы мы сделали счет 2:0, то нам было бы легче.

– До начала матча все считали фаворитом «Зарю». Расстроились, что не выиграли?

– Конечно, расстроились. Бывает и такое, видимо, не наш день был. Очень много моментов мы создаем, но не забиваем. Герреро выходил один на один с вратарем, затем на 86-й минуте он не попал в дальний угол ворот. А что создали гости? Я ничего не помню, кроме автогола. Я так и не понял, как гости сравняли счет.

– Физически ты выдерживал высокий темп матча?

– Не знаю. Все было в порядке.

– Своей игрой остался доволен?

– Думаю, что отыграл поединок на среднем уровне.

– Два тура осталось провести всем командам этого сезона. Какие задачи у «Зари» на финише сезона?

– Мы хотим дважды победить и уйти в отпуск при хорошем результате.

– Ты еще не получал приглашение в молодежную сборную Украины?

– Еще нет. Посмотрим.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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