Представитель Динамо ударил в лицо 15-летнего парня

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Также Алексей Белик утверждает, что у него есть видео, на котором неназванный представитель «Динамо» бьет в лицо 15-летнего парня из структуры «Шахтера». Футбольный комментатор Виктор Вацко подтверждает факт наличия такого видео, но и он, и Белик пока его не опубликовали.

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).