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  4. Представитель Динамо ударил в лицо 15-летнего парня
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 11:51 |
1177
5

Представитель Динамо ударил в лицо 15-летнего парня

Алексей Белик и Виктор Вацко утверждают, что у них есть видео этого эпизода

14 мая 2024, 11:51 |
1177
5
Представитель Динамо ударил в лицо 15-летнего парня
ФК Динамо Киев

В пятницу, 10 мая 2024 года, состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины U-19 между юношескими командами донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержали гости.

После игры на поле состоялась целая серия споров, один из которых, вероятно, перерос в драку между главным тренером «горняков» Алексеем Беликом и руководителем детско-юношеской школы «бело-синих» Александром Ищенко.

Также Алексей Белик утверждает, что у него есть видео, на котором неназванный представитель «Динамо» бьет в лицо 15-летнего парня из структуры «Шахтера». Футбольный комментатор Виктор Вацко подтверждает факт наличия такого видео, но и он, и Белик пока его не опубликовали.

УАФ уже начала служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев).

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Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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NoMad
Де мінуси? Пиздитти щурів ще від малого
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+1
wojsergivan
вонючие кроты и их хазяин где он в лодоне а тут все купил ане страна а продажные сволочи
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0
Умник
Ну так видео в студию. Я тоже могу сказать что Земля плоская
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0
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AK.228
Во підар
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-1
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