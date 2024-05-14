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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 01:20 | Обновлено 14 мая 2024, 01:38
38
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Необычная схема, у нас есть определенные проблемы с состав

Тренер «Полесья» прокомментировал победную игру

14 мая 2024, 01:20 | Обновлено 14 мая 2024, 01:38
38
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Необычная схема, у нас есть определенные проблемы с состав
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал игру 28 тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0), растянувшуюся на два дня.

«Конечно, мы не ожидали такого затяжного матча. Анализ мы делали и тех 37 минут, которые играли вчера, — мы провели анализ матча. Сделали коррективы, показали ребятам эти коррективы, которые мы вносили, и я очень благодарен ребятам за победу, важны 3 пункта потому, что мы боремся за еврокубки и нам нужны эти 3 очка.

Тяжелый матч, долгий, с переменным успехом он был у нас и инициатива у «Кривбасса», но мы справились и я очень благодарен футболистам за то, что мы победили сегодня и за те эмоции, которые у нас сейчас есть. Необычная схема для нас была, у нас есть определенные проблемы с составом, ребята были травмированы, заболели, поэтому нам пришлось играть в такую необычную тактическую схему, но мы справились.

Да, для «Кривбасса» это было неожиданно, но мы этим воспользовались и забили мяч и очень здорово провели вчерашний отрезок матча. «Кривбасс» тоже внес коррективы, мы отреагировали на это. Я очень благодарен, что у нас были хорошие переходы и могли еще забивать и очень хорошо сыграли в обороне.

Впереди еще два очень непростых матча с немотивированным «Шахтером», с мотивированным «Металлистом 1925». Но и у нас есть мотивация для того, чтобы двигаться к цели, которая у нас есть и к тем задачам, которые поставил президент», – сказал Шищенко.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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