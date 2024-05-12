Англия12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ 2023/24
12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
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12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
❗️ Видео голов и моментов в матче доступны в Telegram!
АПЛ 2023/24. 37-й тур. 12 мая
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Троссард, 20
(новость обновляется)
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