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Англия
12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
372
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ 2023/24

12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
372
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

❗️ Видео голов и моментов в матче доступны в Telegram!

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 12 мая

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Троссард, 20

(новость обновляется)

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал видео голов и обзор Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Леандро Троссард
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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