Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.

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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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АПЛ 2023/24. 37-й тур. 12 мая

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Троссард, 20

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