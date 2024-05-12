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  4. ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 18:40 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
2349
12

ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо

Похоже, Алексей Гай находится в структуре донецкого клуба

12 мая 2024, 18:40 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
2349
12
ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
ФК Шахтер. Алексей Гай

Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай, похоже, вернулся в донецкий «Шахтер».

Гай был замечен на матче 28-го тура УПЛ в субботу, 11 мая, на стадионе «Арена Львов», на котором «горняки» играли против киевского «Динамо» (1:0).

В июле 2023 года Гай стал помощником Ван Леувена, но встретил враждебную реакцию ультрас команды, назвавших его «русским чертом» .

Позже появилась информация, что «горняки передумали» сотрудничать с Гаем. Впоследствии Гай якобы непублично извинился.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо

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Алексей Гай Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Бей-беги
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Комментарии 12
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FunnyCat_____
Любитель рашки в шахтере? Не может быть 
Вот никогда такого не было и вот опять 
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+5
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kluchka_vova
а хто там нормальний?
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+5
Павло
Лайноклуб підбирає шматки гівна - що тут дивного?   
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+3
sahka1981
Все-таки взяли в тренерський штаб сєпарка Альошу Гая. Навіть фани ШД протестували при першій спробі. Хто наступний Зубов,Орбу?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
гЭна Зубов дотренирует росиянские пердя и тоже приедет.
Пресс служба шахтера возьмет у него интервью, где он скажет что не все так однозначно, пару фан сайтов шахтера выпустят новости картинками, сколько ахметов заплатил налогов, и все - всякие Ак 228, Валенки и ВадО будут рассказывать об искреннем патриотизме гЭнадия
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+2
FunnyCat_____
Хотя чего мы удивляемся, если целый спортивный директор шахтера - дарио сырна лайкает в соц сетях руснявые пропагандистские помойки
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+1
FunnyCat_____
А еще ж гопник этот есть , малышев, которого за ватность с Кривбасса погнали 
тоже как на рашке контракт закончится - молодой перспективный тренер для шахтера 
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+1
Выталкиватель парашутистов
 А его с Шахтера и не выгоняли,... Своих не сдают,это пора всем понять. Мне рассказывали, что когда он работал в Одессе, его ввели в структуру областной федерации, он там возглавлял какой-то комитет - или ветеранский или юношеский. Многие члены исполкома федерации были возмущены таким назначением - как может работать в федерации футболист, который в свое время был дисквалифицирован за употребление допинга? А потом началась война и все разбежались...
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+1
_Per4ecter_
@FunnyCat_____, як це так сталося, що при унаслідуванні Суркісом-молодшим директорського крісла в СП "Динамо-Атлантик", в аеропорту Нью-Йорка був застрелений засновник цієї компанії Джефф Островський?
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-1
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