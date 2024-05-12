Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай, похоже, вернулся в донецкий «Шахтер».

Гай был замечен на матче 28-го тура УПЛ в субботу, 11 мая, на стадионе «Арена Львов», на котором «горняки» играли против киевского «Динамо» (1:0).

В июле 2023 года Гай стал помощником Ван Леувена, но встретил враждебную реакцию ультрас команды, назвавших его «русским чертом» .

Позже появилась информация, что «горняки передумали» сотрудничать с Гаем. Впоследствии Гай якобы непублично извинился.

Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.

ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо