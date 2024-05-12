ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
Похоже, Алексей Гай находится в структуре донецкого клуба
Скандальный 41-летний экс-футболист Алексей Гай, похоже, вернулся в донецкий «Шахтер».
Гай был замечен на матче 28-го тура УПЛ в субботу, 11 мая, на стадионе «Арена Львов», на котором «горняки» играли против киевского «Динамо» (1:0).
В июле 2023 года Гай стал помощником Ван Леувена, но встретил враждебную реакцию ультрас команды, назвавших его «русским чертом» .
Позже появилась информация, что «горняки передумали» сотрудничать с Гаем. Впоследствии Гай якобы непублично извинился.
Алексей Гай «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ. После этого он «отметился» неоднозначным ответом на вопрос о президенте рф владимире путине.
ФОТО. Скандальный игрок вернулся в Шахтер. Его заметили на матче с Динамо
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