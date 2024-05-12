ВИДЕО. Кевин Келси отличился голом в дебютном матче за Цинциннати

В MLS состоялся еще один матч 13 тура в Восточной конференции. «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко, принимал «Цинциннати», недавно арендовавшего у донецкого «Шахтера» форварда Кевина Келси.

Венесуэлец в отчетном матче дебютировал за команду, выйдя на замену на 67 минуте, а уже на 74 минуте открыл счет своим голам за новый клуб, замкнув головой навес с правого фланга.

В результате «Цинциннате» одержал победу со счетом 2:1 и вышел на второе место в таблице, отставая от «Интера Майами» на три очка и имея игру в запасе.

MLS. 13 тур. Восточная конференция

Коламбус Крю – Цинциннати – 1:2

Голы: Арфстен, 89 – Келси, 74, Акоста, 76

Видео гола Келси