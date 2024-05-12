ВИДЕО. Кевин Келси отличился голом в дебютном матче за Цинциннати
Игрок, арендованный у «Шахтера», удачно вышел на замену, украинец Чеберко остался в запасе
В MLS состоялся еще один матч 13 тура в Восточной конференции. «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко, принимал «Цинциннати», недавно арендовавшего у донецкого «Шахтера» форварда Кевина Келси.
Венесуэлец в отчетном матче дебютировал за команду, выйдя на замену на 67 минуте, а уже на 74 минуте открыл счет своим голам за новый клуб, замкнув головой навес с правого фланга.
В результате «Цинциннате» одержал победу со счетом 2:1 и вышел на второе место в таблице, отставая от «Интера Майами» на три очка и имея игру в запасе.
MLS. 13 тур. Восточная конференция
Коламбус Крю – Цинциннати – 1:2
Голы: Арфстен, 89 – Келси, 74, Акоста, 76
Видео гола Келси
HIIIIIII KEVIN pic.twitter.com/cJF5sX9RYF— FC Cincinnati (@fccincinnati) May 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO
Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»