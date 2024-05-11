Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
11 мая 2024, 20:08 |
835
0

Ноттингем Форест – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 37-го тура АПЛ

11 мая 2024, 20:08 |
835
0
Ноттингем Форест – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ноттингем Форест» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

В стартовом составе «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Ноттингем Форест – Челси – 1:1
Голы: Боли, 16 – Мудрик, 8.

ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1

По теме:
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Брентфорд в безумном матче обыграл Борнмут. Украинцы приняли участие в игре
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти
Футбол | 11 мая 2024, 18:45 1
ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти
ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти

Георгий реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте матча

Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Футбол | 11 мая 2024, 00:14 9
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа

«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Другие виды | 10.05.2024, 23:59
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Футбол | 11.05.2024, 15:01
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Скандал на U-19: словесный конфликт или необоснованная агрессия?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
09.05.2024, 20:01 1
Футбол
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 5
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем