Англия11 мая 2024, 20:08 |
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Ноттингем Форест – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 37-го тура АПЛ
11 мая 2024, 20:08 |
835
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В субботу, 11 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ноттингем Форест» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
В стартовом составе «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик.
АПЛ. 37-й тур, 11 мая.
Ноттингем Форест – Челси – 1:1
Голы: Боли, 16 – Мудрик, 8.
ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1
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