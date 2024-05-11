Ноттингем Форест – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 11 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ноттингем Форест» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

В стартовом составе «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик.

АПЛ. 37-й тур, 11 мая.

Ноттингем Форест – Челси – 1:1

Голы: Боли, 16 – Мудрик, 8.

ГОЛ! Мудрик, 8 мин, 0:1