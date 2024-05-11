Англия11 мая 2024, 22:22 |
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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 21:45 матч чемпионата Англии
11 мая 2024, 22:22 |
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В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – ЧелсиСмотреть трансляцию
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