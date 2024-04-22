Сборная Украины WU-16 стала победителем Турнире развития УЕФА в Боснии

Девичья сборная Украины WU-16 завершила выступление на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине на первом месте благодаря победе над хозяйками соревнований (3:2).

Обновленный состав девичьей сборной Украины этой возрастной категории (2008–2009 г.р.) провел кратковременный сбор во Львове, после чего отправился в город Хаджичи в Боснии и Герцеговине на Турнир развития УЕФА.

Соперницами украинок стали хозяйки, а также сверстницы из Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграла по три матча. За победу насчитывалось три очка, в случае ничьей должна была проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а команда, которой не повезло, – один зачетный балл.

В предыдущих матчах украинки обыграли Словению (3:1) и Северную Македонию (4:0). 22 апреля подопечные Сергея Сапронова разыграли первую строчку с командой Боснии и Герцеговины.

Украинские девушки сумели вырвать победу над хозяйками (3:2). У сине-желтых забивали Карина Леспух (дубль) и Мария Куць. Одержав три победы в трех поединках, украинки стали победительницами соревнований.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024

Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0

– Северная Македония – 3:0 Украина – Словения – 3:1

2-й тур, 20.04.2024

Украина – Северная Македония – 4:0

– Северная Македония – 4:0 Словения – Босния и Герцеговина – 1:3

3-й тур, 22.04.2024

Босния и Герцеговина – Украина – 2:3 (1:2)

Голы: 15 (пен), 77 – Леспух, 17, 23, Куць, 90+2.

Украина WU-16: Соловьева, Белкина, Деревянко, Осадча, Деркач, Иванченко, Купцова (Рубан, 84), Олейниченко (Куц, 84), Казина, Жукова (Пипченко, 60), Леспух.

Турнирное положение

1. Украина – 9 очков (мячи 10–3)

– 9 очков (мячи 10–3) 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 8–4)

3. Словения – 0 очков (мячи 2–6)

4. Северная Македония – 0 очков (мячи 0–7)

13:00. Словения – Северная Македония

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