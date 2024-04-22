Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины WU-16 стала победителем Турнире развития УЕФА в Боснии
Молодежные турниры
22 апреля 2024, 14:07 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:21
192
0

Сборная Украины WU-16 стала победителем Турнире развития УЕФА в Боснии

В решающем матче сине-желтая команда обыграла Боснию и Герцеговину

22 апреля 2024, 14:07 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:21
192
0
Сборная Украины WU-16 стала победителем Турнире развития УЕФА в Боснии
УАФ

Девичья сборная Украины WU-16 завершила выступление на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине на первом месте благодаря победе над хозяйками соревнований (3:2).

Обновленный состав девичьей сборной Украины этой возрастной категории (2008–2009 г.р.) провел кратковременный сбор во Львове, после чего отправился в город Хаджичи в Боснии и Герцеговине на Турнир развития УЕФА.

Соперницами украинок стали хозяйки, а также сверстницы из Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграла по три матча. За победу насчитывалось три очка, в случае ничьей должна была проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а команда, которой не повезло, – один зачетный балл.

В предыдущих матчах украинки обыграли Словению (3:1) и Северную Македонию (4:0). 22 апреля подопечные Сергея Сапронова разыграли первую строчку с командой Боснии и Герцеговины.

Украинские девушки сумели вырвать победу над хозяйками (3:2). У сине-желтых забивали Карина Леспух (дубль) и Мария Куць. Одержав три победы в трех поединках, украинки стали победительницами соревнований.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024

  • Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0
  • Украина – Словения – 3:1

2-й тур, 20.04.2024

  • Украина – Северная Македония – 4:0
  • Словения – Босния и Герцеговина – 1:3

3-й тур, 22.04.2024

Босния и Герцеговина – Украина – 2:3 (1:2)

Голы: 15 (пен), 77 – Леспух, 17, 23, Куць, 90+2.

Украина WU-16: Соловьева, Белкина, Деревянко, Осадча, Деркач, Иванченко, Купцова (Рубан, 84), Олейниченко (Куц, 84), Казина, Жукова (Пипченко, 60), Леспух.

Турнирное положение

  • 1. Украина – 9 очков (мячи 10–3)
  • 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 8–4)
  • 3. Словения – 0 очков (мячи 2–6)
  • 4. Северная Македония – 0 очков (мячи 0–7)

13:00. Словения – Северная Македония

Фотогалерея

По теме:
Девичья сборная Украины WU-16 одержала вторую победу на Турнире развития
Включая 8 легионеров. Заявка Украины U-16 на Турнир развития в Таллинне
Определен календарь матчей сборной Украины U-16 на турнире в Таллинне
женская сборная Украины по футболу U-16 турнир развития УЕФА Сергей Сапронов Босния и Герцеговина - Украина
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Футбол | 21 апреля 2024, 13:45 0
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?

У легендарного экс-футболиста есть претензии к компании Марка Уолберга

ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Футбол | 22 апреля 2024, 09:22 3
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона

«Сливочные» победили в Эль-Класико со счетом 3:2

Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Футбол | 22.04.2024, 12:00
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Футбол | 22.04.2024, 00:07
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
Другие виды | 21.04.2024, 14:26
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 21
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 36
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем