Назарий ФЕДОРОВСКИЙ: «Матч против Александрии был похож на Лигу чемпионов»

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 24-го тура УПЛ.

– Спасение в Александрии что-то дало «Оболони» в плане психологии?

– Каждый балл сейчас важен для нас. Хотелось бы дотерпеть и добыть 3 очка. Это был бы для нас самый крутой подарок. Учитывая, как развивались события, ничейный результат тоже удовлетворительный. «Александрия» дала нам хорошую взбучку. Для нас важно было взять очки, чтобы дальше продолжать борьбу и не выпадать.

– «Оболонь» выходит вперед, пропускает дважды подряд и спасается от поражения. Как после такого двойного удара не бросить играть?

– Мы рассчитывали после забитого мяча, что уже не отпустим результат, ведь перед этим не засчитали гол в ворота «Оболони». Был сценарий, что мы могли дотерпеть, удержать ворота сухими, но так случилось, что нападающие «Александрии» классно сделали свою работу. Пропустив второй мяч, ничего не оставалось, как цепляться за эту ничью.

– До заключительного отрезка матча держался нулевой счет. С каким планом «Оболонь» выходила на «Александрию»?

– Мы знали, что «Александрия» играет через билд-ап, средние-короткие передачи. Старались перебивать их высокую линию защиты, чтобы наши нападающие цеплялись за мячи. В первом тайме нам это не удавалось, поскольку мы играли против ветра. Это не оправдывает нас, но перебивать эту линию было трудно мне и нашим защитникам. Главное было не пропустить до перерыва, а потом нам стало легче. В период с 50-й по 80-ю минуту проводили хорошие атаки.

– Матч с «Александрией» пришелся на Ваш день рождения. Как часто матчи выпадали на эту дату?

– Довольно часто матчи выпадали на 17 апреля. По уровню напряжения матч был похож на Лигу чемпионов. Сценарий интересный, много болельщиков. Это где-то способствовало. Интересно, непривычно.

– Вы продемонстрировали сильную добродетель своей игры – отражение пенальти. Удар Калюжного сложно было разгадать?

– Если сравнивать с поединком против «Миная», я психологически переиграл Устименко, указав ему угол, куда буду прыгать, но в последний момент изменил свое решение. В ситуации с Калюжным я сразу решил, куда буду прыгать. Знал перед матчем, куда двигаться. Иван неплохо пробивал. На 95% он был доволен ударом до момента, пока я не прочитал его замысел.