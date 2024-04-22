21 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» принимал «Страсбург». Игра завершилась минимальной победой хозяев.

После матча в раздевалку «Лилля» были приглашены 50 детей-беженцев из Харькова. Бывший тренер «Шахтера» у себя в Instagram опубликовал фото встречи.

«Особый день. Сегодня разделили нашу победу с украинскими детьми. 50 парней и девушек из города Харькова, ежедневно страдающих бомбардировками, были нашими гостями. Я провел много игр в Харькове, и сердце разрывается всякий раз, когда вижу детей, чье детство украла война. Вы все – маленькие герои», – написал Паулу Фонсека.

Напомним, его жена – украинка. Португальский специалист с начала войны активно поддерживает Украину, а также критиковал португальские клубы за сотрудничество с российскими командами.

ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова









