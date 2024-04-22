Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Франция
22 апреля 2024, 03:27 | Обновлено 22 апреля 2024, 03:28
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0

ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова

 Бывший тренер «Шахтера» отметился благородным поступком

22 апреля 2024, 03:27 | Обновлено 22 апреля 2024, 03:28
140
0
ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова
Instagram paulofonseca_oficial

21 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» принимал «Страсбург». Игра завершилась минимальной победой хозяев.

После матча в раздевалку «Лилля» были приглашены 50 детей-беженцев из Харькова. Бывший тренер «Шахтера» у себя в Instagram опубликовал фото встречи.

«Особый день. Сегодня разделили нашу победу с украинскими детьми. 50 парней и девушек из города Харькова, ежедневно страдающих бомбардировками, были нашими гостями. Я провел много игр в Харькове, и сердце разрывается всякий раз, когда вижу детей, чье детство украла война. Вы все – маленькие герои», – написал Паулу Фонсека.

Напомним, его жена – украинка. Португальский специалист с начала войны активно поддерживает Украину, а также критиковал португальские клубы за сотрудничество с российскими командами.

ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова





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Паулу Фонсека Лилль российско-украинская война фото беженцы встреча с молодежью
Руслан Травкин Источник: Instagram
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