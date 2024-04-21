Фейеноорд в финале обыграл НЕК Неймеген и завоевал Кубок Нидерландов
На 59-й минуте гол забил Игор Пайшао, и этот мяч оказался единственным в матче
В Роттердаме прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.
В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах. Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.
Вскоре игра возобновилась. На 59-й минуте гол забил Игор Пайшао, и этот мяч оказался единственным в матче.
Фейеноорд завоевал трофей Кубка Нидерландов в 14-й раз, больше титулов только у Аякса (20), ПСВ побеждал в Кубке 11 раз.
Кубок Нидерландов. Финал, 21 апреля
Фейеноорд – НЕК Неймеген – 1:0
Гол: Игор Пайшао, 59
Удаление: Минте, 73 (Фейеноорд)
O̷p̷ ̷w̷e̷g̷ ̷n̷a̷a̷r̷ WEER EEN CUP. 🏆#feynec • #TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/JHDEBNfMZs— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2024
First pics are in 😍#TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/QZm8qddwO1— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2024
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