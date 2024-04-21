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Кубок Нидерландов
Фейеноорд
21.04.2024 19:00 – FT 1 : 0
НЕК Неймеген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
21 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:53
62
0

Фейеноорд в финале обыграл НЕК Неймеген и завоевал Кубок Нидерландов

На 59-й минуте гол забил Игор Пайшао, и этот мяч оказался единственным в матче

21 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 21 апреля 2024, 21:53
62
0
Фейеноорд в финале обыграл НЕК Неймеген и завоевал Кубок Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Роттердаме прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.

В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах. Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.

Вскоре игра возобновилась. На 59-й минуте гол забил Игор Пайшао, и этот мяч оказался единственным в матче.

Фейеноорд завоевал трофей Кубка Нидерландов в 14-й раз, больше титулов только у Аякса (20), ПСВ побеждал в Кубке 11 раз.

Кубок Нидерландов. Финал, 21 апреля

Фейеноорд – НЕК Неймеген – 1:0

Гол: Игор Пайшао, 59

Удаление: Минте, 73 (Фейеноорд)

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НЕК Неймеген фото беспорядки файеры пиротехника Фейеноорд Кубок Нидерландов по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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