Фейеноорд в финале обыграл НЕК Неймеген и завоевал Кубок Нидерландов

В Роттердаме прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами Фейеноорд и НЕК Неймеген.

В первом тайме на некоторое время матч был приостановлен, поскольку произошли беспорядки на трибунах. Фанаты активно использовали пиротехнику и бросали на поле файеры.

Вскоре игра возобновилась. На 59-й минуте гол забил Игор Пайшао, и этот мяч оказался единственным в матче.

Фейеноорд завоевал трофей Кубка Нидерландов в 14-й раз, больше титулов только у Аякса (20), ПСВ побеждал в Кубке 11 раз.

Кубок Нидерландов. Финал, 21 апреля

Фейеноорд – НЕК Неймеген – 1:0

Гол: Игор Пайшао, 59

Удаление: Минте, 73 (Фейеноорд)

First pics are in 😍#TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/QZm8qddwO1