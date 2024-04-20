Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти рассказал, как Кепа помог Лунину в серии пенальти с Ман Сити
Лига чемпионов
20 апреля 2024, 16:22 |
1345
0

Анчелотти рассказал, как Кепа помог Лунину в серии пенальти с Ман Сити

Украинский вратарь отразил два пенальти от Силвы и Ковачича

20 апреля 2024, 16:22 |
1345
0
Анчелотти рассказал, как Кепа помог Лунину в серии пенальти с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что партнер Лунина Кепа Аррисабалага помог команде перед серией послематчевых одиннадцатиметровых с «горожанами».

«Кепа очень помог команде перед серией пенальти против «Манчестер Сити», – признался Анчелотти.

По теме:
ХАВИ: «Матч с Реалом – самый важный в сезоне для Барсы. Это игра за титул»
ВИДЕО. Лунин получит улучшенный контракт, Костюк обыграла Гофф
АНЧЕЛОТТИ – о нынешнем сезоне Реала: «Торт приготовлен, осталась глазурь»
Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник Источник: Twitter
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте
Другие виды | 20 апреля 2024, 11:23 12
30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте
30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте

Sport.ua вспоминает гонку, которая на многие годы изменила правила игры в мировом велоспорте

Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса
Футбол | 20 апреля 2024, 16:49 0
Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса
Первая лига. Буковина уничтожила Металлург, упущенная победа Агробизнеса

Состоялись еще четыре матча в Первой лиге

Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Теннис | 19.04.2024, 23:34
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Футбол | 19.04.2024, 20:58
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20.04.2024, 00:43
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
18.04.2024, 16:46 11
Хоккей
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 33
Футбол
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
19.04.2024, 16:59
Теннис
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
18.04.2024, 22:54 11
Футбол
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем