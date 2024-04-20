Анчелотти рассказал, как Кепа помог Лунину в серии пенальти с Ман Сити
Украинский вратарь отразил два пенальти от Силвы и Ковачича
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).
В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что партнер Лунина Кепа Аррисабалага помог команде перед серией послематчевых одиннадцатиметровых с «горожанами».
«Кепа очень помог команде перед серией пенальти против «Манчестер Сити», – признался Анчелотти.
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