Лига чемпионов16 апреля 2024, 18:03 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
Поединок начнется 17 апреля в 22:00
16 апреля 2024, 18:03 |
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В среду, 17 апреля «Бавария» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.
Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Первый матч в Лондоне прошел 9 апреля и завершился результативной ничьей – 2:2.
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