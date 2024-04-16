Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 18:03 |
40
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал

Поединок начнется 17 апреля в 22:00

16 апреля 2024, 18:03 |
40
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Арсенал
ФК Бавария

В среду, 17 апреля «Бавария» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый матч в Лондоне прошел 9 апреля и завершился результативной ничьей – 2:2.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Иногда нам придеться страдать»
Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бернарду СИЛВА: «Думаю, что в этом сезоне Реал сильнее, чем в прошлом»
Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Бавария - Арсенал где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15 апреля 2024, 23:59 25
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко

Коллектив Шона Дайча получил на «Стэмфорд Бридж» шесть безответных голов

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16 апреля 2024, 12:50 1
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует топовый поединок в главном клубном еврокубке

Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16.04.2024, 10:16
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 00:35
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона
Футбол | 16.04.2024, 09:24
В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона
В Лондоне оценили игру Мудрика против Эвертона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
15.04.2024, 15:42 17
Футбол
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 4
Футзал
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
14.04.2024, 23:13 3
Хоккей
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 7
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем