В среду, 17 апреля «Бавария» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый матч в Лондоне прошел 9 апреля и завершился результативной ничьей – 2:2.