Чемпион Бельгии. Соболь не играл, Сидорчук получил 30 минут

В чемпионате Бельгии в самом разгаре борьба за чемпионство и место в Лиге конференций.

В чемпионской группе «Генк» и «Серкль Брюгге» разошлись миром. В составе хозяев Эдуард Соболь всю игру провел на скамейке запасных. «Андерлехт» в битве лидеров дома взял три очка в поединке с «Юнионом».

«Вестерло» в результативном матче на выезде уступил «Мехелену». Сергей Сидорчук вышел на поле на 61-й минуте.

Чемпионат Бельгии. Матчи 14-15 апреля.

Генк – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Арокадаре (18) – Олаегбе (78)

Андерлехт – Юнион Сен-Жилуаз – 2:1

Голы: Долберг (11), Амузу (76) – Пуэртас (66, пенальти)

Удаление: Дебаст (64, Андерлехт)

Мехелен – Вестерло – 3:2

Голы: Кобаут (56), Слимани (66), Тагир (90+3, автогол) – Алосер (27), Верман (29)

Ауд-Хеверле Левен – Гент – 2:1

Голы: Мертенс (23, 37) – Фернандес-Пардо (25)

РВД Моленбек – Эйпен – 3:1

Голы: Абе (42, 55), Гуйе (83) – Магни (25, пенальти)

Кортрейк – Шарлеруа – 1:2

Голы: Дэвис (45+2) – Бернье (54), Дари (90+4)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Чемпионская группа

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Борьба за выход в Лигу конференций

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. Борьба за сохранение места в элите