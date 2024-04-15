Чемпион Бельгии. Соболь не играл, Сидорчук получил 30 минут
«Андерлехт» в центральном матче одолел «Юнион Сен-Жилуаз»
В чемпионате Бельгии в самом разгаре борьба за чемпионство и место в Лиге конференций.
В чемпионской группе «Генк» и «Серкль Брюгге» разошлись миром. В составе хозяев Эдуард Соболь всю игру провел на скамейке запасных. «Андерлехт» в битве лидеров дома взял три очка в поединке с «Юнионом».
«Вестерло» в результативном матче на выезде уступил «Мехелену». Сергей Сидорчук вышел на поле на 61-й минуте.
Чемпионат Бельгии. Матчи 14-15 апреля.
Генк – Серкль Брюгге – 1:1
Голы: Арокадаре (18) – Олаегбе (78)
Андерлехт – Юнион Сен-Жилуаз – 2:1
Голы: Долберг (11), Амузу (76) – Пуэртас (66, пенальти)
Удаление: Дебаст (64, Андерлехт)
Мехелен – Вестерло – 3:2
Голы: Кобаут (56), Слимани (66), Тагир (90+3, автогол) – Алосер (27), Верман (29)
Ауд-Хеверле Левен – Гент – 2:1
Голы: Мертенс (23, 37) – Фернандес-Пардо (25)
РВД Моленбек – Эйпен – 3:1
Голы: Абе (42, 55), Гуйе (83) – Магни (25, пенальти)
Кортрейк – Шарлеруа – 1:2
Голы: Дэвис (45+2) – Бернье (54), Дари (90+4)
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