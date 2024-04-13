Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 15:38 |
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Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ
13 апреля 2024, 15:38 |
2766
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В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».
Игра проходит на стадионе «КСК Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.
УПЛ. 24-й тур, 13 апреля
Александрия – Динамо – 0:0
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