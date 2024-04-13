В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

УПЛ. 24-й тур, 13 апреля

Александрия – Динамо – 0:0