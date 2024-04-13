Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 15:38 |
2766
0

Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2024, 15:38 |
2766
0
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

УПЛ. 24-й тур, 13 апреля

Александрия – Динамо – 0:0

По теме:
Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Минай – 1:1. Ничья в битве аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Заиграть в Динамо при Хацкевиче не получилось»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Футбол | 12 апреля 2024, 20:12 8
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ

Андрей в заявке на матч чемпионата Украины

Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии
Футбол | 13 апреля 2024, 11:31 7
Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии
Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии

Руслан Нещерет простудился

Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13.04.2024, 16:21
Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Теннис | 13.04.2024, 00:35
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13.04.2024, 15:15
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
13.04.2024, 00:04
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 90
Теннис
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем