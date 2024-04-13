Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка 31-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».
Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонского клуба вышел украинский голеадор Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за повреждения.
Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.
Атлетико – Жирона – 0:1
Гол: Довбик, 4.
ГОЛ! Довбик, 4 мин, 0:1.
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