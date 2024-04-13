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Испания
13 апреля 2024, 15:13 |
502
0

Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка 31-го тура испанской Ла Лиги

13 апреля 2024, 15:13 |
502
0
Атлетико – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба вышел украинский голеадор Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за повреждения.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Атлетико – Жирона – 0:1

Гол: Довбик, 4.

ГОЛ! Довбик, 4 мин, 0:1.

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Источник Sport.ua
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