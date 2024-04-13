В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра проходит на поле находящегося в Мадриде стадиона «Ванда Метрополитано».

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В стартовом составе каталонского клуба вышел украинский голеадор Артем Довбик. Виктор Цыганков пропускает этот матч из-за повреждения.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Атлетико – Жирона – 0:1

Гол: Довбик, 4.

ГОЛ! Довбик, 4 мин, 0:1.