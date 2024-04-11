Олимпиакос Пирей

Вечером 11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

«Олимпиакос» и «Фенербахче» устроили голевую феерию. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.

«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут и компенсированное время голов не забили (0:0).

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдут через неделю, 18 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 11 апреля, 19:45

Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Голы: Тадич, 68 (пен), Ирфан Кахведжи, 74