Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
Вечером 11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций.
«Олимпиакос» и «Фенербахче» устроили голевую феерию. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.
«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут и компенсированное время голов не забили (0:0).
Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдут через неделю, 18 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи, 11 апреля, 19:45
Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 3:2
Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Голы: Тадич, 68 (пен), Ирфан Кахведжи, 74
События матча
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