Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Олимпиакос Пирей
11.04.2024 19:45 – FT 3 : 2
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 апреля 2024, 22:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:01
106
0

Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

11 апреля 2024, 22:43 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:01
106
0
Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций.

«Олимпиакос» и «Фенербахче» устроили голевую феерию. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.

«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут и компенсированное время голов не забили (0:0).

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдут через неделю, 18 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 11 апреля, 19:45

Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Голы: Тадич, 68 (пен), Ирфан Кахведжи, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Фенербахче).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Фенербахче).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Олимпиакос Пирей).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Олимпиакос Пирей).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Фортунис (Олимпиакос Пирей).
По теме:
Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча
Суперлига. Уверенные победы Спартака, Галичанки и Карпат
Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фенербахче Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 06:55 0
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи

Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Футбол | 11 апреля 2024, 08:22 11
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24

У Валенсии нет денег для выкупа контракт Романа Яремчука у «Брюгге»

После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве
Футбол | 11.04.2024, 14:32
После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве
После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Футбол | 10.04.2024, 21:54
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
Футбол | 11.04.2024, 20:48
Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 3
Теннис
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 52
Футбол
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
10.04.2024, 08:22 4
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 8
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем