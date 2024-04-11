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11 апреля 2024, 07:10 |
1006
0

Суперматч Барселоны и ПСЖ, победы Атлетико и Прометея, травма Ярмоленко

Главные новости за 10 апреля на Sport.ua

11 апреля 2024, 07:10 |
1006
0
Суперматч Барселоны и ПСЖ, победы Атлетико и Прометея, травма Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 апреля.

1А. Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Каталонцы приблизились к полуфиналу Лиги чемпионов

1Б. Едва не спаслись. Атлетико с минимальным преимуществом обыграл Боруссию Д
В первом тайме доминировали хозяева, второй прошел при полном преимуществе гостей

1В. 18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи

2. Сложная победа. Прометей обыграл рижский ВЭФ в первом полуфинальном матче
Второй поединок между этими командами в ЛЭБЛ пройдет 14 апреля в Риге

3А. Ярмоленко пропустил тренировку Динамо. Есть подозрение на рецидив травмы
Ранее лидер киевлян выбыл на несколько месяцев

3Б. В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко
Андрей Шахов опроверг слухи о рецидиве

4. Украинский супертяж-джорнимен проведет поединок с кузеном Тайсона Фьюри
Константин Довбыщенко будет драться с Хьюи Фьюри 20 апреля в Ротергеме

5. Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Лондонцы планируют приобрести замену украинскому вингеру

6А. Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча с «Манчестер Сити»

6Б. Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Экс-игрок «Арсенала» прокомментировал эпизод с голом на 2-й минуте

7А. ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне
Украинский форвард признан лучшим игроком команды в марте

7Б. У Жироны могут возникнуть трудности со стадионом в ЛЧ. Что произошло?
Клуб так и не приступил к реконструкции стадиона

8А. В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
Все благодаря клубному коэффициенту

8Б. Квалификация женского Евро-2025. Украина – на 3-й позиции после поражения
Сине-желтые во втором туре отбора уступили команде Хорватии со счетом 0:1

9. ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра
«Омония» разгромила «Арис» в первом матче полуфинала турнира со счетом 3:0

10А. 11 главных трендов предстоящего летнего трансферного окна 2024 года
The Athletic – о факторах, которые будут влиять на трансферный рынок ближайшим летом

10Б. Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Оказывается, деньги решают далеко не все. Даже большие деньги

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Источник Sport.ua
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