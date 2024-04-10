10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

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Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Атлетико М – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.