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  4. Атлетико М – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 22:55 |
465
0

Атлетико М – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 22:55 |
465
0
Атлетико М – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Атлетико М – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д видео голов и обзор Родриго Де Пауль
Источник Sport.ua
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