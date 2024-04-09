Создали много, забить не смогли. Женская сборная Украины проиграла Хорватии

Сборные Украины и Хорватии встретились 9 апреля в матче второго тура отборочного турнира Евро-2025 среди женщин. Команды выступают в группе B4. В первом туре украинки победили соперниц из Косово со счетом, а хорватки уступили сборной Уэльса – 0:4.

Украинки на стартовых минутах владели ощутимым преимуществом. Уже на первой минуте они нанесли первый удар по воротам: после попытки Глущенко из-за пределов штрафной мяч пролетел мимо ворот. На второй минуте после удара Кравчук мяч оказался в сетке ворот сборной Хорватии. Но перед ударом футбольный снаряд попал в руку украинской футболистки.

После десятой минуты хорватки выровняли игру. На 18-й минуте они неожиданно открыли счет в матче. Лойна выполнила штрафной удар с левого фланга, мяч перелетел украинского голкипера Келюшик и залетел в дальний угол ворот. После пропущенного гола украинки выглядели несколько растерянными. До окончания первой половины встречи они смогли создать только один опасный момент. На 38-й минуте Кравчук получила мяч на расстоянии около 10-12 метров до ворот. Украинка, которой никто не мешал, неудачно пробила, мяч полетел фактически по центру, что помогло голкиперу совершить сейв.

Второй тайм украинки начали так же активно, как и первый. На этот раз подопечные Пятенко не отдали инициативу до финального свистка. Наши футболистки создали немало опасных моментов. Были возможности отличиться у Котик, Овдийчук, Андрухив, Апанащенко, Шматко, Молодюк. В частности, на 83-й минуте после удара Апанащенко из-за пределов штрафной мяч попал в штангу. Хорватки играли в защите самоотверженно и спасали ворота в ситуациях, когда мяч уже должен был оказаться в сетке. Финальный свисток зафиксировал победу хозяек поля, которые сравнялись с украинками по набранным очкам.

Далее сборную Украины ожидает матч против национальной команды Уэльса, которая пока что выглядит абсолютным фаворитом нашей квалификационной группы.

Квалификация Евро-2025. Группа В4. 2 тур.

Хорватия – Украина – 1:0

Гол: Лойна (18).

Предупреждения: Апанащенко (51), Молодюк (87) – Еленчич (35), Кунштек (49), Крзнарич (84), Слипчевич (90+1).

Хорватия: Башич – Слипчевич, Балог (Кунштек, 25, Краинович, 74), Невркла, Врачевич, Еленчич – Пезель, Лойна (Видович, 74), Крзнарич, Маркович (Глебо, 86) – Руделич (Едвай, 86).

Украина: Келюшик – Петрик, Котик, Шматко, Басанская – Химич, Семкив (Апанащенко, 46) – Овдийчук (Козлова, 82), Кравчук (Калинина, 68), Панцулая (Андрухов, 46) – Глущенко (Молодюк, 82).

Арбитр: Зулема Гонзалес (Испания).

Стадион: Ivan Laljak-Ivic.

ХОРВАТИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА