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  4. Александр СВАТОК: «Мелочи в футболе нет»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 18:34 |
150
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Александр СВАТОК: «Мелочи в футболе нет»

Защитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Зарей»

09 апреля 2024, 18:34 |
150
0
Александр СВАТОК: «Мелочи в футболе нет»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 23-го тура УПЛ.

– Команда повела в счете 2:0, но потом все изменилось. Что произошло?

– Трудно сказать. Это футбол. Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал – и из этого складывается результат. Как говорится, мелочей в футболе нет.

– Ваши конкуренты потеряли очки, и было заметно, что Вы были настроены на то, чтобы догнать их в таблице.

– Мы на каждую игру настраиваемся как на последнюю, каждую играем на максимуме, чтобы набрать в чемпионате как можно больше очков.

– После первой тревоги Ваша команда создала несколько моментов. Если бы не было второй тревоги, чувствовали, что могли бы дожать «Зарю»?

– Сейчас трудно об этом говорить. Да, мы имели моменты, но могли как выиграть, так и проиграть. Сегодня итогом получилась ничья.

– На последних минутах был убийственный момент, и Вы очень громко кричали на своих партнеров.

– Немного они помешали друг другу. Последние минуты, эмоции, и, конечно, было большое желание, чтобы они разобрались в той ситуации и нанесли точный удар.

– Насколько трудно было быстро перестроиться после травмы Александра Пихаленка в начале матча?

– Действительно, это было трудно, ведь Пихаленок очень хорошо играет с мячом. Но мы стали действовать немного иначе; тот же Олег Очеретько неплохо вышел, сыграл, тоже пытался вести игру. Будем двигаться дальше.

– Еще одна неприятность в дебюте была в виде повреждения Эдуарда Сарапия. Чувствовалось, что он испытывает дискомфорт в течение матча?

– В игре я этого не чувствовал. Уже когда он почувствовал слишком сильную боль, тогда попросил замену. Надеюсь, что он быстро выздоровеет.

– Можно говорить, что для соперника психологически очень важным стал первый гол, который они очень быстро отыграли? Благодаря этому они почувствовали свой шанс?

– Думаю, что да. Они забили этот гол и вернулись в игру. Заметно почувствовали уверенность в собственных силах и начали лучше играть.

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Источник СК Днепр-1
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