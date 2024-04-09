Александр СВАТОК: «Мелочи в футболе нет»
Защитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Зарей»
Защитник «Днепра-1» Александр Сваток прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 23-го тура УПЛ.
– Команда повела в счете 2:0, но потом все изменилось. Что произошло?
– Трудно сказать. Это футбол. Иногда кажется, что когда выигрываешь 2:0, контролируешь игру, но в каком-то эпизоде кто-то не доиграл, не добежал, не подсказал – и из этого складывается результат. Как говорится, мелочей в футболе нет.
– Ваши конкуренты потеряли очки, и было заметно, что Вы были настроены на то, чтобы догнать их в таблице.
– Мы на каждую игру настраиваемся как на последнюю, каждую играем на максимуме, чтобы набрать в чемпионате как можно больше очков.
– После первой тревоги Ваша команда создала несколько моментов. Если бы не было второй тревоги, чувствовали, что могли бы дожать «Зарю»?
– Сейчас трудно об этом говорить. Да, мы имели моменты, но могли как выиграть, так и проиграть. Сегодня итогом получилась ничья.
– На последних минутах был убийственный момент, и Вы очень громко кричали на своих партнеров.
– Немного они помешали друг другу. Последние минуты, эмоции, и, конечно, было большое желание, чтобы они разобрались в той ситуации и нанесли точный удар.
– Насколько трудно было быстро перестроиться после травмы Александра Пихаленка в начале матча?
– Действительно, это было трудно, ведь Пихаленок очень хорошо играет с мячом. Но мы стали действовать немного иначе; тот же Олег Очеретько неплохо вышел, сыграл, тоже пытался вести игру. Будем двигаться дальше.
– Еще одна неприятность в дебюте была в виде повреждения Эдуарда Сарапия. Чувствовалось, что он испытывает дискомфорт в течение матча?
– В игре я этого не чувствовал. Уже когда он почувствовал слишком сильную боль, тогда попросил замену. Надеюсь, что он быстро выздоровеет.
– Можно говорить, что для соперника психологически очень важным стал первый гол, который они очень быстро отыграли? Благодаря этому они почувствовали свой шанс?
– Думаю, что да. Они забили этот гол и вернулись в игру. Заметно почувствовали уверенность в собственных силах и начали лучше играть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды встретятся в Мадриде 9 апреля
Цыганков решил отложить вопрос продления соглашения до лета