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  4. Матч Днепр-1 – Заря приостановлена ​​из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 15:06 |
499
0

Матч Днепр-1 – Заря приостановлена ​​из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть 76 минут

09 апреля 2024, 15:06 |
499
0
Матч Днепр-1 – Заря приостановлена ​​из-за воздушной тревоги
Днепр-арена

Сегодня, 9 апреля 2024 года, происходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и луганской «Зарей». На данный момент счет встречи 2:2.

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На 76-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, которая связана с угрозой применения баллистического вооружения со стороны рф.

Если матч закончится со счетом 2:2, то клубы сохранят свои позиции в чемпионате. Днепряне продолжат занимать 4-ю строчку с 43 очками после 23 матчей, а «Заря» останется 12-й с 23 пунктами в 21 поединке.

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Источник Sport.ua
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