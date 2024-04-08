Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 8 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс.

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Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.

УПЛ. 23-й тур, 8 апреля (обновляется)

Динамо – ЛНЗ – 1:0

Гол: Ярмоленко, 15 мин.

ГОЛ! Ярмоленко, 15 мин, 1:0