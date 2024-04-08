Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 16:03 |
691
0

Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 23-го тура УПЛ

08 апреля 2024, 16:03 |
691
0
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В понедельник, 8 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Динамо» и ЛНЗ из Черкасс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 44 очка после 20 игр. У ЛНЗ имеется 25 пунктов после 22 встреч и 9-я позиция.

УПЛ. 23-й тур, 8 апреля (обновляется)

Динамо – ЛНЗ – 1:0

Гол: Ярмоленко, 15 мин.

ГОЛ! Ярмоленко, 15 мин, 1:0

По теме:
ВИДЕО. Снова парашютом! Ярмоленко забил второй гол по возвращении
Два дубля, эпический финал. Полесье удержало победу над Минаем
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Бокс | 07 апреля 2024, 16:51 2
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри

Александр полностью сконцентрирован на подготовке к бою

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Футбол | 08 апреля 2024, 16:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ

Клуб Виталия Миколенко снова наказали за нарушение финансового фейр-плей

ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Футбол | 07.04.2024, 20:18
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
ФОТО. Лицо Клоппа после второго пропущенного гола от Манчестер Юнайтед
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.04.2024, 13:55
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Другие виды | 07.04.2024, 20:38
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
07.04.2024, 11:48
Теннис
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
06.04.2024, 22:51 7
Футбол
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 6
Футбол
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
06.04.2024, 20:38 59
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем