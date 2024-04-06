На заметку критикам. В Англии рассказали, почему Зинченко уникальный игрок

Британское издание Evening Standard назвало сильные стороны украинского фулбека «Арсенала» Александра Зинченко.

«Александр Зинченко – уникальный футболист. Несмотря на то, что украинец играет на позиции фулбека, только Деклан Райс и Мартин Эдегор сделали больше прогрессивных передач за «Арсенал», он также занимает второе место в команде и по количеству разрезных передач.

Говорят, что главный недостаток Зинченко – игра в обороне, на самом деле это не так, ведь, чем украинец, больше перехватов за «Арсенал» в этом сезоне сделал только Райс. Александр также выиграл 64,1% воздушных дуэлей. Очевидно, что украинский футболист работал над тем, чтобы улучшить игру в обороне, и он уже сделал на 11 отборов больше, чем в прошлом сезоне.

Александр является ценным атакующим оружием «Арсенала», и независимо от того, играет ли он в старте, или выходит со скамейки запасных, он будет важной опцией лондонцев на финише сезона», – отмечает издание.

Уже сегодня «Арсенал» сыграет поединок против «Брайтона».