Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.

УПЛ. 6-й тур, 4 апреля (обновляется)

Заря – Динамо – 0:2

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22

ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Кабаев, 22 мин