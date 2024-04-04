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  4. Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 16:06 |
408
0

Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

04 апреля 2024, 16:06 |
408
0
Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.

УПЛ. 6-й тур, 4 апреля (обновляется)

Заря – Динамо – 0:2

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22

ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Кабаев, 22 мин

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Источник Sport.ua
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