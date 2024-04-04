Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.
Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 22 очка после 19 матчей.
Киевское «Динамо» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 4-м месте. В 19 поединках команда набрала 41 очко.
УПЛ. 6-й тур, 4 апреля (обновляется)
Заря – Динамо – 0:2
Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22
ГОЛ! 0:1. Андриевский, 7 мин
ГОЛ! 0:2. Кабаев, 22 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отметил командную работу, а не только Георгия Судакова
Украинец не получит Трофей Саморы, для которого нужно провести 28 матчей в сезоне