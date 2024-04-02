Стародубцева / Бара – Калашникова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Боготе
3 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.
В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии сыграют против второго сеяного тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша). Встреча состоится 6-м запуском на корте №2 после матча Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо. Время начала поединка – 01:30 по Киеву.
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Далее по сетки победительницы встречи Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо.
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