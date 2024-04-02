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WTA
02 апреля 2024, 15:17 |
74
0

Стародубцева / Бара – Калашникова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Боготе

02 апреля 2024, 15:17 |
74
0
Стародубцева / Бара – Калашникова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

3 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии сыграют против второго сеяного тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша). Встреча состоится 6-м запуском на корте №2 после матча Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо. Время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетки победительницы встречи Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо.

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WTA Богота смотреть онлайн Юлия Стародубцева Ирина Бара Оксана Калашникова Катаржина Питер
Источник Sport.ua
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