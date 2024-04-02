Стародубцева / Бара – Калашникова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№136 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе в парном разряде.

В первом раунде основы украинка и Ирина Бара из Румынии сыграют против второго сеяного тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Катаржина Питер (Польша). Встреча состоится 6-м запуском на корте №2 после матча Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо. Время начала поединка – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетки победительницы встречи Букша / Рахимова – Лешемья / Лизарасо.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА