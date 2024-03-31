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Испания
31 марта 2024, 22:05 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
174
0

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

31 марта 2024, 22:05 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
174
0
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 8

(новость обновляется)

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Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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