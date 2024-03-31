Испания31 марта 2024, 22:05 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
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Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
31 марта 2024, 22:05 | Обновлено 31 марта 2024, 22:15
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31 марта проходит матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
Реал Мадрид – Атлетик Бильбао – 1:0 (матч продолжается)
Голы: Родриго, 8
(новость обновляется)
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