Англия31 марта 2024, 18:49 | Обновлено 31 марта 2024, 18:58
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Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
31 марта 2024, 18:49 | Обновлено 31 марта 2024, 18:58
204
0
31 марта в 18:30 в Манчестере проходит центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Манчестер Сити» и «Арсенал» играют на стадионе «Сити оф Манчестер».
Украинский защитник канониров Александр Знченко заявлен в резервном составе.
Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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