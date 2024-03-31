Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
31 марта 2024, 18:49 | Обновлено 31 марта 2024, 18:58
204
0

Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

31 марта 2024, 18:49 | Обновлено 31 марта 2024, 18:58
204
0
Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта в 18:30 в Манчестере проходит центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» и «Арсенал» играют на стадионе «Сити оф Манчестер».

Украинский защитник канониров Александр Знченко заявлен в резервном составе.

Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Жирона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
Клопп vs Де Дзерби, голы Уэлбека и Салаха. Ливерпуль обыграл Брайтон в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Сити - Арсенал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Футбол | 30 марта 2024, 23:17 6
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года

Камбэк, незабитый пенальти и удаление. Минай и Александрия сыграли вничью
Футбол | 31 марта 2024, 14:59 5
Камбэк, незабитый пенальти и удаление. Минай и Александрия сыграли вничью
Камбэк, незабитый пенальти и удаление. Минай и Александрия сыграли вничью

Закарпатский клуб продолжает набирать очки

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
Футбол | 31.03.2024, 18:40
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после долгожданного гола за Жирону в Ла Лиге
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
30.03.2024, 15:03 61
Футбол
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
30.03.2024, 23:10 19
Теннис
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 10
Футбол
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем