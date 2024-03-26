ВИДЕО. Голы Синчука и Пономаренко дали перевес Украине U-19 над Швейцарией
В финальную стадию ЧЕ-2024 U-19 выйдет победитель матча
26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.
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Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 U-19 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.
Во втором тайме голы Геннадия Синчука и Матвея Пономаренко (дубль) дали перевес Украине U-19 над Швейцарией U-19 (3:0)
ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 63 мин.
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 68 мин.
ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 77 мин.
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