Молодежные турниры26 марта 2024, 15:34 |
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Украина U-19 – Швейцария U-19. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19
26 марта 2024, 15:34 |
1572
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26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.
Украина U-19 – Швейцария U-19. Видео голов и обзор (обновляется)
Видеозапись матча
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