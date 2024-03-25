ВИНИСИУС: «Никогда не думал покинуть Испанию. Расисты не достигнут своего»
Вингер мадридского «Реала» ответил на вопрос о расизме
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о расизме:
«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это дало бы расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я буду оставаться спокойным и морально устойчивым, потому что президент и клуб поддерживают меня».
После этого вопроса Винисиус Жуниор расплакался во время пресс-конференции.
В этом сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
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