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Испания
25 марта 2024, 18:36 | Обновлено 25 марта 2024, 20:09
268
1

ВИНИСИУС: «Никогда не думал покинуть Испанию. Расисты не достигнут своего»

Вингер мадридского «Реала» ответил на вопрос о расизме

25 марта 2024, 18:36 | Обновлено 25 марта 2024, 20:09
268
1
ВИНИСИУС: «Никогда не думал покинуть Испанию. Расисты не достигнут своего»
Twitter. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о расизме:

«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это дало бы расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я буду оставаться спокойным и морально устойчивым, потому что президент и клуб поддерживают меня».

После этого вопроса Винисиус Жуниор расплакался во время пресс-конференции.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу расизм сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу товарищеские матчи
Источник Фабрицио Романо
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Lulinnha
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