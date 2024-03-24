ВИДЕО. Итальянский футболист оформил супергол в девятку в ворота Эквадора
24 марта сборная Италии проводит товарищеский поединок против эквадорцев в США
24 марта проходит товарищеский матч между сборными Италии и Эквадора.
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Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте. После неудачного исполнения штрафного 27-летний полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини мощно выстрелил из-за пределов штрафной площади.
❗️ ВИДЕО. Итальянский футболист оформил супергол в девятку в ворота Эквадора
В итоге мяч влетел в девятку ворот эквадорцев. На 25-й минуте счет 1:0 в пользу итальянского коллектива.
Pellegrini buries it on the rebound! 🔥#ECUITA 🇪🇨 0-1 🇮🇹 (2’)#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/6zxQnk1SOC— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 24, 2024
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