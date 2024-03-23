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23 марта 2024, 15:57 | Обновлено 23 марта 2024, 16:14
570
0

Украина U-19 – Латвия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2024 U-19

23 марта 2024, 15:57 | Обновлено 23 марта 2024, 16:14
570
0
Украина U-19 – Латвия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 марта в 15:00 в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье играют сборные Украины U-19 и Латвии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).

Матвей Пономаренко открыл счет в матче Украины U-19 с Латвией U-19. На 34-й минуте украинский форвард нанес точный удар издалека (1:0).

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 34 мин.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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